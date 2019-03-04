Трамп отверг сообщения о военных переговорах с Ким Чен Ыном

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Президент США Дональд Трамп заявил, что он никогда не обсуждал с Ким Чен Ыном вопрос военных учений на Корейском полуострове. Об этом он написал в своем твиттере.

Ранее стало известно, что США и Южная Корея заменили серии военных учений Key Resolve и Foal Eagle на учения Dong Maeng («Альянс»).

Президент заявил, что сокращение совместных учений США и Южной Кореи не обсуждалось на саммите с Ким Чен Ыном, а сообщения СМИ об этом являются «фейком». По словам Трампа, решение по военным маневрам он принял «давно» и с целью экономии средств, которые США «не возмещают».