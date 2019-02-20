Трамп подписал меморандум о создании Космических сил США

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Президент США Дональд Трамп подписал распоряжение о создании Космические силы в составе министерства ВВС страны. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Согласно документу, Пентагону поручено разработать юридическое обоснование создания шестого рода войск, который будет создан под эгидой ВВС США после одобрения конгрессом.

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Как отмечается, руководить деятельностью Космических сил будет назначаемое президентом и утверждаемое конгрессом гражданское лицо.

Ранее сообщалось, что Трамп создал командование Космическими силами США.