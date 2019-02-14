Кремль отреагировал на данные о постановочных съемках после химатаки в Сирии

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что в Кремле видели данные о постановочных съемках сцены после химатаки на сирийской территории. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее занимающийся Сирией продюсер «Би-би-си» Риам Далати заявил, что съемки в госпитале после химической атаки в сирийской Думе были постановочными. Он также сообщил, что атака действительно произошла, зарин не был использован, однако неизвестно, был ли использован хлор.

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По словам пресс-секретаря главы государства, российские эксперты разделяют эту точку зрения.

«Очень многие съемки, которые в том числе делались и «Белыми касками», они носили и носят провокационный характер, постановочный характер», — сказал Песков.

Он добавил, что такие съемки направлены на провокацию и дестабилизацию ситуации в регионе.