Трамп назвал дату выхода США из ДРСМД

<img src="//img.gazeta.ru/files3/555/12142555/AP_19023711412343-pic905-895x505-13489.jpg">

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон со 2 февраля приостанавливают свое участие в договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, США начнут процедуру выхода из соглашения.

Он также добавил, что Вашингтон выйдет из ДРСМД, если Москва не вернется к «соблюдению договора».

Реклама

Трамп подчеркнул, что союзники США по НАТО поддерживают данное решение.

Ранее сообщалось, что 28 стран ЕС призвали к сохранению ДРСМД.