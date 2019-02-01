Трамп назвал дату выхода США из ДРСМД
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон со 2 февраля приостанавливают свое участие в договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, США начнут процедуру выхода из соглашения.
Он также добавил, что Вашингтон выйдет из ДРСМД, если Москва не вернется к «соблюдению договора».
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Трамп подчеркнул, что союзники США по НАТО поддерживают данное решение.
Ранее сообщалось, что 28 стран ЕС призвали к сохранению ДРСМД.