Медики рассказали о состоянии раненного ножом мэра Гданьска

Состояние здоровья мэра польского Гданьска Павла Адамовича, получившего ножевое ранение во время благотворительного концерта, очень серьезное, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя Университетского клинического центра Гданьска.

«Состояние здоровья мэра Адамовича очень серьезное. Пока никакой информации о его состоянии подаваться не будет. Завтра запланирована пресс-конференция в госпитале», — сообщили в клинике.

Мэр польского Гданьска Павел Адамович госпитализирован в тяжелом состоянии после нападения неизвестного мужчины с ножом во время благотворительного концерта.