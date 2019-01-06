Глава МИД ФРГ рассказал, у кого есть ключ к сохранению ДРСМД

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По словам министра иностранных дел Германии Хайко Мааса, для сохранения в действии договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности России необходимо подтвердить свою приверженность ему, передает ТАСС.

«Ключ к сохранению ДРСМД находится у Москвы», — сказал Маас.

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Он также подчеркнул, что договор десятилетиями обеспечивал безопасность Европы.

Ранее сообщалось, что Столтенберг предоставил России «последний шанс» для сохранения ДРСМД.