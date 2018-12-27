В Германии задумались о привлечении в бундесвер граждан из других стран ЕС

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Генеральный инспектор бундесвера Эберхард Цорн рассказал, что немецкое правительство может привлечь для решения отдельных задач граждан из других стран Евросоюза (ЕС), сообщает Deutsche Welle.

Согласно имеющийся информации, этот вопрос Германия обсуждала с другими членами ЕС. При этом со стороны большинства стран последовала сдержанная реакция.

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Уточняется, что Германия заинтересована в IT-специалистах и врачах.

«В Германии живет 530 тысяч граждан стан Евросоюза в возрасте от 18 до 30 лет, часть из них может быть заинтересована в службе в армии», — отмечается в материале.

Ранее глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что солдаты бундесвера останутся в составе миссии НАТО в Балтии.