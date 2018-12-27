Разработчик заявил об отставании США в сфере «оружия ответного удара»

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Генеральный конструктор Московского института теплотехники Юрий Соломонов заявил, что Россия на 10-15 лет опережает США в вопросе разработок оружия для ответного ядерного удара, пишут «Аргументы недели».

«Действительно, имеет место опережение американцев минимум на 10-15 лет. Это не значит, что они этого не сделают. Если займутся, лет через 10-15 смогут сделать то же самое», — сказал Соломонов.

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Он подчеркнул, что имеет ввиду прежде всего нанесение ответного удара «в более жестких условиях упреждающего удара, живучести, сохранения средств боевого управления и связи в критических ситуациях неожиданной агрессии». Также Соломонов отметил, что ядерный удар по России «гарантированно» не останется безнаказанным.

Ранее глава МИД Германии выступил против размещения американских ракет средней дальности с ядерными боеголовками на территории Европы.