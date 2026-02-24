СМИ: Трамп хочет завершить российско-украинский конфликт до Дня независимости

Президент США Дональд Трамп хочет завершить конфликт между Россией и Украиной к 4 июля. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

«Союзники заявляют, что США стремятся заключить сделку до того, как Трамп проведет торжества по случаю 250-летия независимости США 4 июля», — говорится в материале.

При этом высокопоставленные европейские и натовские чиновники считают, что пока нет никаких признаков того, что президент России Владимир Путин готов достичь соглашения.

По словам источников агентства, переговоры уже несколько раз выходили за рамки установленных сроков, и некоторые американские чиновники в частном порядке признают, что не видят признаков готовности Путина отказаться от своих требований.

Москва и Вашингтон фактически соревнуются, кто первым уступит в переговорах, подчеркивает Bloomberg.

20 февраля украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что Россия и США требуют от Киева вывода войск с территории Донбасса. Трамп в свою очередь заявил, что Украина должна быстрее занять более гибкую позицию.

Ранее Уиткофф заявил, что новые переговоры по Украине могут состояться в течение трех недель.