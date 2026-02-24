Стало известно об унынии европейских чиновников из-за невозможности помочь Украине

Препятствование Венгрии выделению Украине кредита Европейского союза на €90 млрд повергло европейских чиновников в уныние. Об этом сообщает издание Politico.

Издание отмечает, что препятствование венгерского премьера Виктора Орбана, вызванное спором о транзите российской нефти через Украину в Венгрию и Словакию, повергло чиновников в уныние из-за того, что они приехали в Киев, не имея возможности дать ничего, кроме солидарности.

Ранее 24 февраля председатели Евросовета и Еврокомиссии, а также лидеры нескольких европейских стран прибыли в Киев для участия в заседании «коалиции желающих» и саммите «Украина — страны Северной Европы и Балтии».

Накануне министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна наложила вето на решения Евросоюза о принятии 20-го пакета санкций против России. Соответствующее решение было принято из-за блокировки транзита нефти по трубопроводу «Дружба». Дипломат подчеркнул, что ясно дал понять Брюсселю, что Будапешт не поддержим получение Киевом военного кредита в размере €90 млрд из-за «шантажа» украинцев.

Ранее визит руководителей ЕС в Киев оказался под угрозой отмены из-за разногласий по новому пакету санкций против России.