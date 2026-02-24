Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Политика

Стало известно об унынии европейских чиновников из-за невозможности помочь Украине

Politico: блокирование крупного кредита Украине Венгрией ввергло Европу в уныние
Efrem Lukatsky/AP

Препятствование Венгрии выделению Украине кредита Европейского союза на €90 млрд повергло европейских чиновников в уныние. Об этом сообщает издание Politico.

Издание отмечает, что препятствование венгерского премьера Виктора Орбана, вызванное спором о транзите российской нефти через Украину в Венгрию и Словакию, повергло чиновников в уныние из-за того, что они приехали в Киев, не имея возможности дать ничего, кроме солидарности.

Ранее 24 февраля председатели Евросовета и Еврокомиссии, а также лидеры нескольких европейских стран прибыли в Киев для участия в заседании «коалиции желающих» и саммите «Украина — страны Северной Европы и Балтии».

Накануне министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна наложила вето на решения Евросоюза о принятии 20-го пакета санкций против России. Соответствующее решение было принято из-за блокировки транзита нефти по трубопроводу «Дружба». Дипломат подчеркнул, что ясно дал понять Брюсселю, что Будапешт не поддержим получение Киевом военного кредита в размере €90 млрд из-за «шантажа» украинцев.

Ранее визит руководителей ЕС в Киев оказался под угрозой отмены из-за разногласий по новому пакету санкций против России.
 
Теперь вы знаете
Сбитый вертолет, покушение на будущего министра и захват морпехов США. Самые громкие преступления наркокартеля Эль Менчо
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!