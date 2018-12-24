Генсек ОБСЕ предупредил об «обширном пожаре» между Россией и Украиной
Генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Томас Гремингер заявил в интервью Neue Osnabrücker Zeitung, что «сложная» ситуация в Керченском проливе может стать причиной обострения отношений между Россией и Украиной.
Гремингер подчеркнул, что европейская сторона «месяцами» обращала внимание на обострение ситуации в Черном море. При этом, подчеркнул генсек, ни одна из сторон не сочла необходимым обсуждать ситуацию в регионе.
«Там, где у них [России и Украины] есть различные очаги, где вспыхивает пламя, когда-нибудь вольно или невольно дойдет до эскалации. Так из отдельно очага может возникнуть обширный пожар», — предупредил Гремингер.
Генсек заключил, что в ситуации в Керченском проливе европейская сторона видит либо «застой», либо «медленное раскачивание».
Ранее президент Украины Петр Порошенко написал в своем фейсбуке, что принятые Генассамблеей ООН резолюции по Крыму должны служить «четким сигналом» для России.