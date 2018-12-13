В России разработали ударный беспилотник-перехватчик
В России создан первый малый ударный беспилотник «Карнивора», который сейчас проходит летные испытания, сообщает ТАСС со ссылкой на компанию-разработчика.
Сообщается, что беспилотник способен применять сеткометы для перехвата квадрокоптеров, несколько типов кассет под осколочные и фугасные боеприпасы, разведывательное оборудование.
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Он также может стартовать с неподготовленных площадок, а также же реагировать на угрозы, например минометные точки.
Ранее сообщалось, что в России могут разработать гиперзвуковые патроны.