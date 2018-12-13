В России разработали ударный беспилотник-перехватчик

В России создан первый малый ударный беспилотник «Карнивора», который сейчас проходит летные испытания, сообщает ТАСС со ссылкой на компанию-разработчика.

Сообщается, что беспилотник способен применять сеткометы для перехвата квадрокоптеров, несколько типов кассет под осколочные и фугасные боеприпасы, разведывательное оборудование.

Реклама

Он также может стартовать с неподготовленных площадок, а также же реагировать на угрозы, например минометные точки.

Ранее сообщалось, что в России могут разработать гиперзвуковые патроны.