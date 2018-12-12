В Киеве рассказали о состоянии арестованных моряков

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Директор департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев заявил, что украинские дипломаты посетили задержанных за нарушение госграницы России моряков. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, состояние здоровья пятерых арестованных украинских моряков удовлетворительное.

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Он также добавил, что один из моряков болеет диабетом, в случае необходимости ему вводят инсулин.

Ранее сообщалось, что задержанный из-за инцидента в Керченском проливе украинец отказался признавать вину.