Глава МИД Германии призвал вернуть ДРСМД в международную повестку
Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил о необходимости возвращения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) в международную повестку, передает РИА «Новости».
По словам министра, речь идет о контроле над вооружениями.
«Особенно в свете кризиса ДРСМД мы должны вновь поставить этот вопрос в международной повестке дня», — сказал Маас.
Ранее бывший президент СССР Михаил Горбачев написал в статье для журнала Time, что мировое сообщество находится на пороге конфронтации.