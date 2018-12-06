Глава МИД Германии призвал вернуть ДРСМД в международную повестку

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Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил о необходимости возвращения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) в международную повестку, передает РИА «Новости».

По словам министра, речь идет о контроле над вооружениями.

«Особенно в свете кризиса ДРСМД мы должны вновь поставить этот вопрос в международной повестке дня», — сказал Маас.

Ранее бывший президент СССР Михаил Горбачев написал в статье для журнала Time, что мировое сообщество находится на пороге конфронтации.