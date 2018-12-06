У берегов Японии столкнулись истребитель и самолет-заправщик США
У побережья Японии столкнулись истребитель-бомбардировщик F/A-18 и транспортный самолет-заправщик КС-130, сообщает Reuters со ссылкой на американских военных.
Отмечается, что в общей сложности на борту самолетов находились семь человек.
В данный момент ведется поисковая операция, о причинах инцидента не сообщается.
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РИА «Новости» уточняет, что столкновение произошло в 2.00 по местному времени. Оба самолета взлетели с базы морской пехоты США Ивакуни и выполняли учебный полет.
В ноябре нынешнего года в районе японской префектуры Окинава потерпел крушение американский военный истребитель и штурмовик F/A-18. Обоим пилотам удалось спастись.