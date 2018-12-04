Military Watch: устаревший F-22 больше не может гарантировать превосходство США в воздухе

Анализ возможностей американского истребителя пятого поколения F-22 Raptor, который быстрыми темпами устаревает по своим характеристикам, показывает, что он больше не может гарантировать превосходство США в воздухе, пишет журнал Military Watch.

Данный истребитель долгое время рассматривается как самый могущественный из всех моделей. До 2017 года он был единственным истребителем пятого поколения, обеспечивающим превосходство США в воздухе в любой точке мира, пишет журнал.

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Превосходство параметров F-22 в сравнении с самыми лучшими истребителями России или Китая долгое время считалось само собой разумеющемся в Соединенных Штатах. Однако после недавних моделей противников США, введенных в эксплуатацию, преимущество Raptor становится сомнительным, говорится в материале.

Авионика истребителя считалась устаревшей задолго до введения в эксплуатацию в декабре 2005 года. Разработка истребителя длилась 24 года, а к моменту эксплуатации его компьютерная архитектура, созданная к началу 1990-х годов, давно устарела. Скорость процессора была очень медленной — всего 25 МГц, отмечается в материале.

Возможно, что F-22 по-прежнему остается самым превосходным в мире, однако вопрос не в том, потеряет ли он этот титул, а в том, когда это произойдет, констатирует издание.