ФСБ сообщила о неопровержимых доказательствах провокации Киева в Черном море
В центре общественных связей ФСБ сообщили о наличии неопровержимых доказательств подготовки и проведения провокации силами ВМС Украины в акватории Черного моря, передает РИА «Новости».
Как отмечается, скоро они будут опубликованы.
«Имеются неопровержимые доказательства подготовки и проведения Киевом провокации силами ВМС Украины в черноморской акватории. Эти материалы вскоре будут преданы гласности», — говорится в сообщении.
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Ранее ВМС Украины заявили о захвате Россией трех своих кораблей.
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