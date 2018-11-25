ФСБ сообщила о неопровержимых доказательствах провокации Киева в Черном море

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В центре общественных связей ФСБ сообщили о наличии неопровержимых доказательств подготовки и проведения провокации силами ВМС Украины в акватории Черного моря, передает РИА «Новости».

Как отмечается, скоро они будут опубликованы.

«Имеются неопровержимые доказательства подготовки и проведения Киевом провокации силами ВМС Украины в черноморской акватории. Эти материалы вскоре будут преданы гласности», — говорится в сообщении.

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Ранее ВМС Украины заявили о захвате Россией трех своих кораблей.

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