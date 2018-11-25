ВМС Украины обвинили Россию в провокации

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Украинские военно-морские силы обвинили пограничные российские корабли в провокации во время планового перехода своих кораблей из Одессы в Мариуполь, передает РИА «Новости».

По словам представителей ВМС Украины, российские пограничные катера типа «Соболь» и ПСКР «Дон», а также катера типа «Мангуст» и МПК «Суздалец» осуществили откровенно агрессивные действия против двух украинских малых бронированных артиллерийских катера и рейдового буксира.

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«Пограничный корабль «Дон» совершил таран нашего рейдового буксира, в результате которого поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, потерян спасательный плот», — заявили представители ВМС Украины.

По их словам, корабли заранее объявили о намерении осуществить переход в соответствии с международными нормами, в целях обеспечения безопасности.

Ранее источник сообщил, что украинские военные корабли подойдут к Керченскому проливу через полтора часа.