ВМС Украины обвинили Россию в провокации
Украинские военно-морские силы обвинили пограничные российские корабли в провокации во время планового перехода своих кораблей из Одессы в Мариуполь, передает РИА «Новости».
По словам представителей ВМС Украины, российские пограничные катера типа «Соболь» и ПСКР «Дон», а также катера типа «Мангуст» и МПК «Суздалец» осуществили откровенно агрессивные действия против двух украинских малых бронированных артиллерийских катера и рейдового буксира.
«Пограничный корабль «Дон» совершил таран нашего рейдового буксира, в результате которого поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, потерян спасательный плот», — заявили представители ВМС Украины.
По их словам, корабли заранее объявили о намерении осуществить переход в соответствии с международными нормами, в целях обеспечения безопасности.
Ранее источник сообщил, что украинские военные корабли подойдут к Керченскому проливу через полтора часа.