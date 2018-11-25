ФСБ сообщила об опасных маневрах украинских военных кораблей

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Федеральная служба безопасности России по Крыму сообщила, что незаконно пересекшие границу России украинские военные корабли опасно маневрируют, передает ТАСС.

Как отмечается, они не подчиняются требованиям российской стороны.

«До настоящего времени заявки установленным порядком не поданы, в график прохода корабли не включены. Корабли опасно маневрируют, не подчиняются законным требованиям российских властей», — проинформировали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что военные корабли Украины незаконно пересекли границу России.