СК опубликовал видео с места крушения российского самолета Су-24М в Сирии

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Следственный комитет (СК) России опубликовал кадры осмотра фрагментов российского самолета Су-24М с места крушения в Сирии в 2015 году. Материал размещен на официальном канале ведомства на YouTube.

На представленном видео запечатлены обломки воздушных судов, на которых видны следы от разорвавшихся снарядов, а также позиции боевиков, с которых был открыт огонь по российским военным.

Ранее СК России установил личности боевиков, причастных к убийству российский военнослужащих в Сирии. Как отмечается, по совокупности доказательств вынесено постановление о привлечении к делу девяти сирийских граждан. Они объявлены в международный розыск.