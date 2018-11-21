США планируют увеличить военное присутствие в Арктике

В США намерены усилить военное присутствие в Арктике. Об этом говорится в официальном отчете Счетной палаты США, передает RT.

В отчете говорится о существующих угрозах для США. В то же время деятельность России и Китая в регионе вызывает у Вашингтона вопросы.

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В частности, подчеркивается, что с 1981 года площадь морского льда в Арктике значительно сократилась.

«Эти изменения могут способствовать наращиванию коммерческой и иной морской деятельности в регионе, что вместе со спорами о суверенных правах может потребовать от США нарастить в Арктике присутствие своих вооруженных сил и сил внутренней безопасности», — говорится в документе.

Отмечается, что Вашингтон должен обладать необходимыми «военными возможностями, чтобы защитить интересы США» на просторах Северного Ледовитого океана.

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