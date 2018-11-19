Финляндия не предоставила доказательств вины России в сбое GPS
Финляндия не предоставила доказательств того, что источник помех в работе навигационной системы GPS находился в России, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление российской дипмиссии в Хельсинки.
В документе подчеркивается, что безопасность полетов для России имеет столь же важное значение, как и для Финляндии.
«При этом обращено внимание, что нам не представлено какой-либо информации, что источник помех якобы находился в России. В этой связи считаем, что для профессионального рассмотрения подобного рода ситуаций востребован предметный диалог на экспертном уровне по линии соответствующих служб стран региона», — говорится в сообщении.
Как отмечается, финская сторона согласилась с необходимостью повышения эффективности обмена информацией о полетах гражданской авиации и оперативном реагировании на возможные изменения навигационной ситуации.
Ранее сообщалось, что Финляндия выразила озабоченность послу России из-за сбоев GPS.