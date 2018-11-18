National Interest объяснил причину «серьезных проблем» у армии США

<img src="//img.gazeta.ru/files3/479/11729479/RTX5NLJS-pic905-895x505-25242.jpg">

Серьезные проблемы из-за нехватки сил и ресурсов у американской армии могут обернуться для США поражением в случае войны с Россией или Китаем, пишет The National Interest.

Как утверждает издание, чтобы Соединенные Штаты смогли справиться с пятью основными угрозами, в числе которых называются Россия, Китай, Иран, КНДР и международный терроризм, американская армия нуждается большей численности войск, которая достигла минимальных значений со Второй мировой войны.

Реклама

Согласно расчетам ВМС США, для выполнения стратегии национальной обороны им необходимы 355 военных кораблей, в то время как они располагают 286 суднами. ВВС нужны 386 эскадрилий, которых имеется лишь 312. Сухопутные войска заявляют о необходимости 500 тыс. солдат при наличии 476 тыс.

Журнал отмечает, что военные эксперты неоднократно указывали на данную проблему.

Ранее National Interest объяснил покупку Индией российских С-400.