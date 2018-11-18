National Interest объяснил причину «серьезных проблем» у армии США
Серьезные проблемы из-за нехватки сил и ресурсов у американской армии могут обернуться для США поражением в случае войны с Россией или Китаем, пишет The National Interest.
Как утверждает издание, чтобы Соединенные Штаты смогли справиться с пятью основными угрозами, в числе которых называются Россия, Китай, Иран, КНДР и международный терроризм, американская армия нуждается большей численности войск, которая достигла минимальных значений со Второй мировой войны.
Согласно расчетам ВМС США, для выполнения стратегии национальной обороны им необходимы 355 военных кораблей, в то время как они располагают 286 суднами. ВВС нужны 386 эскадрилий, которых имеется лишь 312. Сухопутные войска заявляют о необходимости 500 тыс. солдат при наличии 476 тыс.
Журнал отмечает, что военные эксперты неоднократно указывали на данную проблему.
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