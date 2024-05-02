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Овечкин рассказал, когда он завершит карьеру

Хоккеист Овечкин: перестану играть, если перестану любить хоккей

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Seth Wenig/AP

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, что завершит карьеру, когда перестанет любить игру, передает RMNB.

Овечкин рассказал, что не будет играть, когда перестанет любить хоккей или ему будет некомфортно играть.

Всего в текущем сезоне НХЛ Овечкин сыграл в 79 матчах регулярного чемпионата, в которых забросил 31 шайбу и отдал 34 результативные передачи. Овечкин идет на втором месте в списке лучших снайперов в истории Лиги, отставая от канадца Уэйна Гретцки на 41 шайбу, — на данный момент на счету россиянина 853 заброшенные шайбы.

«Вашингтон» разгромно проиграл серию четвертьфинала Восточной конференции НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» — 0-4. Четвертый поединок противостояния, который состоялся в ночь на 29 апреля, завершился со счетом 4:2 в пользу клуба из Нью-Йорка.

Овечкин не смог отметиться ни одним результативным действием за четыре матча, что стало новым личным антирекордом для российского нападающего

Ранее Роман Ротенберг рассказал, как Овечкин сам сделал себе клюшку из-за отсутствия голов.

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