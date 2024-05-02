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Ученые разрабатывают «полезную версию» белого хлеба

Daily Mail: обогащение пшеничной муки железом и бобовыми повысит ее полезность

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Shutterstock

Группа исследователей из Университета Аберистуита (Великобритания) разрабатывают «полезную версию» белого хлеба, обогащенную злаками, бобовыми, кальцием, железом и витаминами. Такая модификация позволит употреблять хлеб без вреда для здоровья и фигуры. Об этом сообщает издание Daily Mail.

По словам исследователей, популярный среди огромного количества людей белый хлеб нельзя назвать «вредным» продуктом. Однако он содержит много углеводов, злоупотребление которыми может приводить к появлению лишнего веса, скачкам уровня сахара в крови, ожирению и диабету. Сторонникам здорового образа жизни рекомендуется употреблять цельнозерновой хлеб, который, тем не менее, может не нравиться людям из-за отличающегося от привычного цвета, консистенции и вкуса.

Для создания более «полезной версии» традиционного белого хлеба ученые изготовят варианты продукта с добавлением гороха, фасоли, нута, киноа и злаков. Также пшеничная мука будет обогащаться кальцием, железом, тиамином (витамин В1) и ниацином (витамин В3).

Исследователи предполагают, что такие изменения в рецептуре не повлияют на привлекательность текстуры и вкус белого хлеба, но повысят его полезность. Добавление бобовых и витаминов обогатит хлеб белком и клетчаткой — полезными пищевыми волокнами. Его употребление потенциально повысит качество рациона населения.

Отмечается, что конечная рецептура нового продукта еще находится в стадии разработки.

Ранее были названы правила употребления хлеба при похудении.

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