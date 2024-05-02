Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Сычев рассказал о своих методах воспитания дочерей

Актер Владимир Сычев признался, что не использует запреты как метод воспитания

close
100%
Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Актер Владимир Сычев признался в беседе с Voice, что ничего не запрещает своим детям.

Сычев объяснил, что из-за ограничений дети могут «слететь с катушек». Артист отметил, что его старшая дочь Анна в 13 лет уже начала делать макияж, брови и маникюр. Актер считает, что в ее возрасте это рано, однако пусть ребенок это делает при нем.

По словам Сычева, он все-таки пытается наставлять дочерей на правильный путь. К примеру, он аккуратно подкидывает им материалы и литературу о вреде алкоголя или курения.

«Если просто скажешь: «Этого нельзя делать!», не сработает. Наоборот, запретный плод сладок. А когда ты подкидываешь какие-то моменты, например раз случайно ролик скинул, где легкие распадаются, или еще что-то такое. Ненавязчиво, но, тем не менее, остается на подсознании», — поделился актер.

Сычев признался, что его беспокоит нежелание дочерей проводить время на свежем воздухе. По его словам, дети чаще хотят сидеть в интернете. Он предположил, что современное поколение по-другому сложилось.

«Это, видно, уже поколение такое, к сожалению. Потому что я помню, самым страшным наказанием для меня было, когда гулять не пускали. И загнать меня домой было невозможно и нереально», — отметил артист.

Ранее Лера Кудрявцева призналась, что ее пороли в детстве.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами