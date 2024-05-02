Сычев рассказал о своих методах воспитания дочерей

Актер Владимир Сычев признался в беседе с Voice, что ничего не запрещает своим детям.

Сычев объяснил, что из-за ограничений дети могут «слететь с катушек». Артист отметил, что его старшая дочь Анна в 13 лет уже начала делать макияж, брови и маникюр. Актер считает, что в ее возрасте это рано, однако пусть ребенок это делает при нем.

По словам Сычева, он все-таки пытается наставлять дочерей на правильный путь. К примеру, он аккуратно подкидывает им материалы и литературу о вреде алкоголя или курения.

«Если просто скажешь: «Этого нельзя делать!», не сработает. Наоборот, запретный плод сладок. А когда ты подкидываешь какие-то моменты, например раз случайно ролик скинул, где легкие распадаются, или еще что-то такое. Ненавязчиво, но, тем не менее, остается на подсознании», — поделился актер.

Сычев признался, что его беспокоит нежелание дочерей проводить время на свежем воздухе. По его словам, дети чаще хотят сидеть в интернете. Он предположил, что современное поколение по-другому сложилось.

«Это, видно, уже поколение такое, к сожалению. Потому что я помню, самым страшным наказанием для меня было, когда гулять не пускали. И загнать меня домой было невозможно и нереально», — отметил артист.

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