В Тель-Авиве демонстранты перекрыли шоссе Аялон

В Израиле демонстранты перекрыли основное израильское шоссе Аялон. Об этом сообщает The Times of Israel.

По данным издания, участники акции требуют от израильских властей заключения сделки с группировкой ХАМАС об освобождении заложников и отказа от наступления на Рафах. Протестующие отметили, что войти в Рафах — это значит, «лишить жизни заложников».

«Мы все понимаем, что единственный способ спасти тех, кого еще можно спасти, — заключить сделку», — уточнили они в своем заявлении.

Не поддавайтесь давлению экстремистов, которые используют заложников как предлог для продолжения войны.

К демонстрации также присоединились семьи заложников, пишет Jerusalem Post. Они вышли на улицы с плакатами, которые гласят: «Либо Рафах, либо заложники — выбирайте жизнь». В публикации указали, что в районе акции полиция уже задержала двух человек, один из которых бросал яйца в протестующих.

Ранее премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.