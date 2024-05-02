Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Тель-Авиве демонстранты перекрыли шоссе Аялон

Протестующие перекрыли шоссе в Тель-Авиве, требуя освобождение заложников

close
100%
Hannah Mckay/Reuters

В Израиле демонстранты перекрыли основное израильское шоссе Аялон. Об этом сообщает The Times of Israel.

По данным издания, участники акции требуют от израильских властей заключения сделки с группировкой ХАМАС об освобождении заложников и отказа от наступления на Рафах. Протестующие отметили, что войти в Рафах — это значит, «лишить жизни заложников».

«Мы все понимаем, что единственный способ спасти тех, кого еще можно спасти, — заключить сделку», — уточнили они в своем заявлении.

Не поддавайтесь давлению экстремистов, которые используют заложников как предлог для продолжения войны.

К демонстрации также присоединились семьи заложников, пишет Jerusalem Post. Они вышли на улицы с плакатами, которые гласят: «Либо Рафах, либо заложники — выбирайте жизнь». В публикации указали, что в районе акции полиция уже задержала двух человек, один из которых бросал яйца в протестующих.

Ранее премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами