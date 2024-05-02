Бывший советник Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор, в эфире YouTube-канала американской организации Our Country Our Choice рассказал, что из-за развала медицинской службы украинские военные не могут вывозить своих раненых с поля боя.

Макгрегор назвал потери Украины «ужасающими».

«Инфраструктура, необходимая для ведения боя, я имею в виду снабжение, медчасти, эвакуацию солдат с поля боя, этого всего уже нет у Украины. Тяжелораненые остаются умирать на поле боя. Они попросту больше не могут их вытаскивать», — поделился бывший офицер.

Он добавил, что украинский фронт «рухнул», и полный разгром ВСУ является лишь вопросом времени.

До этого немецкая газета Süddeutsche Zeitung писала, что Вооруженные силы России смогли прорвать оборону украинской армии на Донбассе. По оценке газеты, в конце апреля британское оборонное ведомство справедливо предупреждало о «более быстром» наступлении России.

Ранее Зеленского уличили во лжи о положении ВСУ на фронте.