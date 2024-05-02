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В Британии заявили, что Украину спасет только трехэтапная мобилизация

Foreign Affairs: новый пакет помощи от США не поможет Украине без мобилизации

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Serhii Nuzhnenko via Reuters

Новый пакет военной помощи от Соединенных Штатов не спасет положение Украины на фронте, если ее власти не проведут трехэтапную мобилизацию, уверен военный эксперт, старший научный сотрудник Королевского объединенного института оборонных исследований в Лондоне Джек Уотлинг. Об этом он написал в своем материале для журнала Foreign Affairs.

По словам Уотлинга, чтобы решить проблемы на фронте, Киеву предстоит мобилизовать больше людей, модернизировать систему обучения солдат и адекватно их экипировать.

«Перед украинским военным руководством стоит задача провести мобилизацию в три этапа, немедленно обеспечив ротацию находящихся на передовой военнослужащих ВСУ», — считает британский аналитик.

По его мнению, начинать проведение всех необходимых мероприятий нужно прямо сейчас, и только тогда у Киева появится шанс к осени перехватить инициативу на поле боя.

До этого обозреватель агентства Bloomberg Хэл Брэндс в статье, опубликованной на сайте издания, заявил, что президент России Владимир Путин не боится нового пакета военной помощи Украине со стороны США в размере $61 млрд на фоне ряда проблем в украинской армии.

Ранее Зеленский призвал Запад быстрее поставлять Украине оружие.

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