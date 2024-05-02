Телеканалы закладывают час на инаугурацию Путина

Российские телеканалы предварительно закладывают час на трансляцию инаугурации президента России Владимира Путина. Об этом сообщается на сайтах телеканалов Первый и НТВ, а также на платформе Smotrim.

В сетке вещания Первого, «России 1», НТВ, Пятого канала на инаугурацию президента, которая состоится 7 мая, заложено время с 12:00 до 13:00 мск.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее ответил на вопрос журналистов, будут ли новации в церемонии инаугурации главы государства.

По словам Пескова, церемония в целом достаточно прописанная и стандартная, поэтому в Кремле будут следовать ей. Но определенные нюансы будут иметь место, подчеркнул пресс-секретарь.

До этого председатель ЦИК Элла Памфилова вручила Путину удостоверение президента.

30 апреля в Кремле состоялась тренировка Президентского полка перед церемонией инаугурации.

Ранее в Совфеде назвали возможные сроки внепланового заседания после инаугурации.