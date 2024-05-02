Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Телеканалы закладывают час на инаугурацию Путина

Телеканалы РФ предварительно закладывают час на инаугурацию Путина

close
100%
Екатерина Штукина/РИА «Новости»

Российские телеканалы предварительно закладывают час на трансляцию инаугурации президента России Владимира Путина. Об этом сообщается на сайтах телеканалов Первый и НТВ, а также на платформе Smotrim.

В сетке вещания Первого, «России 1», НТВ, Пятого канала на инаугурацию президента, которая состоится 7 мая, заложено время с 12:00 до 13:00 мск.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее ответил на вопрос журналистов, будут ли новации в церемонии инаугурации главы государства.

По словам Пескова, церемония в целом достаточно прописанная и стандартная, поэтому в Кремле будут следовать ей. Но определенные нюансы будут иметь место, подчеркнул пресс-секретарь.

До этого председатель ЦИК Элла Памфилова вручила Путину удостоверение президента.

30 апреля в Кремле состоялась тренировка Президентского полка перед церемонией инаугурации.

Ранее в Совфеде назвали возможные сроки внепланового заседания после инаугурации.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами