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В ФТР ответили на вопрос о шансах Рублева на победу на турнире в Мадриде

Селиваненко о теннисисте Рублеве: на турнире в Мадриде все могут победить

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Susana Vera/Reuters

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко высказался о шансах Андрея Рублева выиграть турнир в Мадриде после победы в матче 1/4 финала над Карлосом Алькарасом, передает Vprognoze.ru.

«Все, кто добрался до этой стадии, в равной степени претендуют на победу. Нет смысла забегать вперед», — сказал Селиваненко.

Встреча, которая длилась 1 час 59 минут, завершилась в трех сетах с результатом 4:6, 6:3, 6:2.

Рублев идет на восьмом месте в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Алькарас, который занимает третью строчку в мировом рейтинге, является действующим победителем турнира серии «Мастерс» в Мадриде. Соответственно, защитить этот титул он не сможет.

Рублев за право сыграть в финале турнира сразится с победителем противостояния между Тейлором Фритцем (США, 12) и Франсиско Серундоло (Аргентина, 21).

Ранее была названа причина победы Рублева над Алькарасом.

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