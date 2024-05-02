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В России увеличились объемы добычи газа

«Ъ»: с января по март добыча газа в России выросла на 9,4 %

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РИА Новости

С января по март 2024 года объемы добычи газа в России выросли на 9,4% в годовом выражении, или до 196,9 млрд кубометров. Об этом пишет «Коммерсантъ» («Ъ»).

Отмечается, что основной рост обеспечил «Газпром». Рост добычи компании составил 13%, или 132 млрд кубометров за квартал. При этом добыча крупных независимых производителей осталась примерно на уровне 2023 года.

Как отметил независимый эксперт Александр Собко, рост частично обеспечен увеличением экспорта «Газпрома» в ЕС относительно первого квартала 2023 года, а также ростом поставок в КНР. В настоящее время «Газпром» сосредоточен на поставках газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири».

До этого в пресс-службе «Роснефти» сообщали, что «РН-Юганскнефтегаз» на 39% сократил применение дизель-генераторных установок в 2023 году.

В денежном выражении экономический эффект крупнейшего нефтедобывающего актива компании от этого решения составил около 2,8 млрд рублей.

Ранее в Германии предложили восстановить газопровод «Северный поток».

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