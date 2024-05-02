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Сторонник Трампа раскритиковал Кэмерона за попытки поучать американских политиков

Экс-глава МО США Колби уличил Кэмерона в попытках поучать американских политиков

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Annegret Hilse/Reuters

Бывший министр обороны США Элдридж Колби раскритиковал главу МИД Великобритании Дэвида Кэмерона за попытки читать морали и поучения американским политикам. Об этом пишет Politico.

«Кэмерон находит любую возможность, чтобы приезжать и поучать американцев морали после того, как он сам был ответственен за сокращение британских вооруженных сил и политику «объятий панды» с Китаем в начале 2010-х годов», — заявил Колби.

Он назвал «верхом наглости», когда «такой человек» читает лекции политикам США.

Бывший шеф Петагона также назвал «поразительным вмешательством в американскую систему» визит Кэмерона в Соединенные Штаты для продвижения очередного пакета помощи Украине.

Как пишет Politico, Элдридж Колби является одним из главных сторонников кандидата на пост президента США Дональда Трампа и в случае его победы на выборах может занять пост советника по нацбезопасности.

До этого стало известно, что министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон пытался убедить экс-президента США Дональда Трампа в необходимости поддержки Украины, поскольку отсутствие соответствующей политики со стороны Запада приведет к усилению позиций России.

Ранее в Совфеде иронично прокомментировали встречу Кэмерона с Трампом по Украине.

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