Бывший министр обороны США Элдридж Колби раскритиковал главу МИД Великобритании Дэвида Кэмерона за попытки читать морали и поучения американским политикам. Об этом пишет Politico.

«Кэмерон находит любую возможность, чтобы приезжать и поучать американцев морали после того, как он сам был ответственен за сокращение британских вооруженных сил и политику «объятий панды» с Китаем в начале 2010-х годов», — заявил Колби.

Он назвал «верхом наглости», когда «такой человек» читает лекции политикам США.

Бывший шеф Петагона также назвал «поразительным вмешательством в американскую систему» визит Кэмерона в Соединенные Штаты для продвижения очередного пакета помощи Украине.

Как пишет Politico, Элдридж Колби является одним из главных сторонников кандидата на пост президента США Дональда Трампа и в случае его победы на выборах может занять пост советника по нацбезопасности.

До этого стало известно, что министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон пытался убедить экс-президента США Дональда Трампа в необходимости поддержки Украины, поскольку отсутствие соответствующей политики со стороны Запада приведет к усилению позиций России.

Ранее в Совфеде иронично прокомментировали встречу Кэмерона с Трампом по Украине.