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Мишустин дал поручения по теме рынка труда

Мишустин поручил представить инициативы для увеличения гибкости рынка труда

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

В России необходимо проработать новые инициативы для увеличения гибкости рынка труда, заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин. О таком поручении главы кабмина сообщается на сайте правительства.

Согласно документу, задание должны выполнить Минтруд и Минэкономразвития. Речь в том числе идет о сокращении избыточных требований к гражданам при трудоустройстве или при переводе на другую работу, пояснили в кабмине.

Минэкономразвития также необходимо подготовить и утвердить меры по поддержке инвестиционной активности внутри страны.

В поручениях приводятся такие требования, как повышение эффективности механизмов привлечения долгосрочных инвестиций в экономику и использования капитала банковского сектора.

При этом сразу множество ведомств подготовят и представят предложения по повышению производительности труда в профильных отраслях экономик. В перечень попали Минстрой, Минтранс, Минпромторг, Минсельхоз, Минэнерго, Минспорт, Минздрав, Минтруд, Минпросвещения, Минобрнауки и Минкультуры.

Каждое из ведомств призвали обратить особое внимание на выработку отраслевых моделей роста, заключили в правительстве.

До этого в Центробанке РФ рассказали о дефиците кадров на российских предприятиях.

Ранее в Минэкономразвития объяснили рост доходов россиян в январе-марте.

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