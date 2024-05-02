Стало известно, где в России дешевле всего обойдется пасхальный набор

Дешевле всего традиционный пасхальный набор (кулич, творожная пасха, 10 яиц) россияне могут купить в Мордовии. Корзина продуктов обойдется в 354,29 рубля. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Центра стратегических разработок (ЦСР).

Средняя цена продуктов к Пасхе на семью в России составила 443,44 рубля. До 400 рублей пасхальный набор можно приобрести в Волгоградской, Нижегородской, Оренбургской, Томской, Ульяновской областях и Башкирии. Дороже всего праздничная корзина обойдется на Чукотке — 788,25 рубля.

Анализ проведен из расчета на среднестатистическую семью из четырех человек. В нем учитывались цены на продукты для приготовления бездрожжевого кулича, пасхи «Монастырская», а также десяток яиц.

До этого в Руспродсоюзе подсчитали, на сколько за год подорожал набор продуктов для кулича. Выяснилось, что цены на продукты для пасхальной выпечки выросли на 15%.

Ранее россиянам рассказали, как выгоднее приготовить кулич.