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При атаке БПЛА на Северский район Кубани никто не пострадал

РИА Новости: разрушений после атаки БПЛА на Северский район Кубани нет

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Shutterstock

В результате ночной атаки украинских беспилотников на территории Северского района Краснодарского края никто не пострадал. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на районную администрацию.

«В районе все спокойно. Что касается гражданской инфраструктуры – никаких повреждений нет», — заявили в администрации.

В ночь на 2 мая дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили 12 украинских беспилотников, в том числе три из них — над территорией Краснодарского края.

До этого стало известно, что украинский дрон повредил линии электропередачи в поселке Поныри под Курском.

В ночь на 27 апреля Кубань атаковала большая волна дронов — Минобороны отчиталось о 66 сбитых беспилотниках. Почти 40 из них целились по военному аэродрому, остальные — по двум нефтезаводам. На них вспыхнули сильные пожары, один НПЗ частично приостановил работу. Местные жители говорят, что на аэродроме тоже был пожар, официально о последствиях не сообщается.

Ранее беспилотники атаковали рязанский нефтеперерабатывающий завод.

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