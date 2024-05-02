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В московском дворе нашли похожий на мину предмет

360tv: во дворе Москвы нашли предмет, похожий на мину «Лепесток»

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РИА Новости

Во дворе жилого дома в районе улицы Хачатуряна в Москве нашли предмет, похожий на мину «Лепесток». Об этом сообщает Telegram-канал »360tv».

Подозрительный предмет был обнаружен около бордюра. По данным канала, сейчас место находки оцеплено, там работают службы.

В конце апреля сообщалось, что в Азовском районе Ростовской области сельчанин хранил в гараже арсенал боеприпасов. В селе Александровка сотрудники полиции нашли боеприпасы в деревянной постройке на территории частного дома, в сарае они обнаружили 68 минометных снарядов. Боеприпасы изъяли, вывезли на полигон и деактивировали.

30 марта мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что мирный житель пострадал в результате подрыва противопехотной мины «Лепесток» в Петровском районе города.

28 апреля в Предгорном муниципальном округе Ставропольского края ребенок нашел боевую гранату около населенного пункта.

Ранее в Краснодарском крае дети нашли в лесу три мины времен Великой Отечественной войны.

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