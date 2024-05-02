В правительстве РФ разрабатывают меры по увеличению предложения бензина и дизтоплива

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минэнерго утвердить меры по увеличению предложения бензина и дизельного топлива на рынке. Сообщение опубликовано на сайте правительства РФ.

«Минэнерго поручено утвердить комплекс первоочередных мероприятий по увеличению предложения бензина и дизельного топлива», — говорится в сообщении.

До этого «Российская газета» со ссылкой на аналитиков группы «Деловой Профиль» писала, что стоимость бензина в России продолжит расти, но незначительно.

Согласно данным Росстата, с начала 2024 года подорожание бензина отстало от средней инфляции почти в два раза (1,2%), а дизельного топлива — в четыре раза (0,6%). Рост цен на бензин и дизельное топливо замедлится не раньше осени.

Также 1 мая стоимость фьючерса на нефть марки Brent упала ниже $85 впервые за 1,5 месяца.

Ранее Мишустин призвал воздерживаться от излишнего оптимизма.