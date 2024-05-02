Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В правительстве РФ разрабатывают меры по увеличению предложения бензина и дизтоплива

Мишустин поручил Минэнерго утвердить меры по увеличению предложения бензина и дизтоплива

close
100%
Мария Девахина/РИА Новости

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минэнерго утвердить меры по увеличению предложения бензина и дизельного топлива на рынке. Сообщение опубликовано на сайте правительства РФ.

«Минэнерго поручено утвердить комплекс первоочередных мероприятий по увеличению предложения бензина и дизельного топлива», — говорится в сообщении.

До этого «Российская газета» со ссылкой на аналитиков группы «Деловой Профиль» писала, что стоимость бензина в России продолжит расти, но незначительно.

Согласно данным Росстата, с начала 2024 года подорожание бензина отстало от средней инфляции почти в два раза (1,2%), а дизельного топлива — в четыре раза (0,6%). Рост цен на бензин и дизельное топливо замедлится не раньше осени.

Также 1 мая стоимость фьючерса на нефть марки Brent упала ниже $85 впервые за 1,5 месяца.

Ранее Мишустин призвал воздерживаться от излишнего оптимизма.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами