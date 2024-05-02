Лера Кудрявцева призналась, что ее пороли в детстве

Телеведущая Лера Кудрявцева призналась в Telegram-канале, что однажды отец выпорол ее за вранье.

Кудрявцева призналась, что в школе соврала про двойку. Она вырвала лист с негативной оценкой, сделав вид, что страница «исчезла сама по себе». Тогда ее отец выпорол ее резиновым ремнем. Телеведущая отметила, что «знатно» тогда получила от родителя. По словам звезды, с тех пор она ненавидит ложь и хорошо чувствует ее.

«Я не люблю, когда врут, и сама не вру. Стараюсь молчать, когда правда не лучшее из…» — поделилась телеведущая.

Кудрявцева отметила, что недавно ее дочь Маша ей соврала на отдыхе.

«Маша забыла что-то в номере и побежала туда. Благо номер в ста метрах. Приходит, а вокруг рта размазан шоколад. Маша моську тяпкой, мол, все в порядке — ничо не знаю. Я спрашиваю: «Ты съела что-то в номере?» «Нет, мол, ничего», — рассказала телеведущая.

1 мая Кудрявцева сообщила, что улетела в четырехдневный отпуск в Турцию, однако после прилета знаменитости показалось, будто она и не покидала Россию.

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