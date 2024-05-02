Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Лера Кудрявцева призналась, что ее пороли в детстве

Телеведущая Лера Кудрявцева рассказала, что отец порол ее за ложь

close
100%
leratv/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Телеведущая Лера Кудрявцева призналась в Telegram-канале, что однажды отец выпорол ее за вранье.

Кудрявцева призналась, что в школе соврала про двойку. Она вырвала лист с негативной оценкой, сделав вид, что страница «исчезла сама по себе». Тогда ее отец выпорол ее резиновым ремнем. Телеведущая отметила, что «знатно» тогда получила от родителя. По словам звезды, с тех пор она ненавидит ложь и хорошо чувствует ее.

«Я не люблю, когда врут, и сама не вру. Стараюсь молчать, когда правда не лучшее из…» — поделилась телеведущая.

Кудрявцева отметила, что недавно ее дочь Маша ей соврала на отдыхе.

«Маша забыла что-то в номере и побежала туда. Благо номер в ста метрах. Приходит, а вокруг рта размазан шоколад. Маша моську тяпкой, мол, все в порядке — ничо не знаю. Я спрашиваю: «Ты съела что-то в номере?» «Нет, мол, ничего», — рассказала телеведущая.

1 мая Кудрявцева сообщила, что улетела в четырехдневный отпуск в Турцию, однако после прилета знаменитости показалось, будто она и не покидала Россию.

Ранее Летучая рассказала о самочувствии после травмы ноги.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами