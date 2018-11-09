В ООН обнаружили террористов и преступников в сирийском лагере «Рукбан»

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Директор бюро по Ближнему Востоку и Северной Африке Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) Амин Авад заявил, что в сирийском лагере беженцев «Рукбан» есть террористы и преступники, которые используют мирных людей в качестве живого щита. Об этом сообщает РИА «Новости».

Лагерь «Рукбан» находится на сирийско-иорданской границе на юго-востоке сирийской провинции Хомс в 55-км зоне ответственности базы Соединенных Штатов в Эт-Танф.

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«Не забывайте, что в «Рукбане» есть и плохие элементы, есть террористы, есть люди, которые удерживают людей [беженцев] против их воли, есть контрабандисты, торговцы людьми», — сказал Авад.

Он отметил, что не все находящиеся в лагере «виновны». По его словам, там есть невиновные люди, которых держат в лагере против их воли, чтобы «они были живым щитом».

По оценкам Авада, в районе лагеря «Рукбан» находятся около 40-50 тыс. человек.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга заявила, что США по сути оккупировали территорию в районе Эт-Танфа в Сирии.