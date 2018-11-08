Захарова рассказала о провокациях террористов в Сирии

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова призвала не говорить о завершении формирования демилитаризованной зоны в сирийском Идлибе на фоне ежедневных провокаций со стороны террористов, передает РИА «Новости».

«Несмотря на практические успехи в деле формирования предусмотренной меморандумом демилитаризованной полосы вдоль границ этой зоны, говорить о завершении необходимой работы пока рано. Террористы из «Ан-Нусры», союзники этой группировки, незаконные вооруженные формирования ежедневно устраивают провокации», — сказала Захарова.

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Ранее в Министерстве иностранных дел России заявили, что неправительственная организация (НПО) «Белые каски» фактически является ответвлением террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (организация запрещена в России).

«Джебхат ан-Нусра» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.