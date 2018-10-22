Бельгия решила перевооружить ВВС истребителями США F-35

Бельгийское правительство приняло решение приобрести у Соединенных Штатов истребители пятого поколения F-35 Lightning II, сообщает DeMorgen.

Как отмечается, эти истребители понадобятся для перевооружения ВВС страны. На их приобретение власти страны потратят примерно €15 млрд. В качестве истребителей, которые правительство страны было готово купить, рассматривались F-35 Lightning II и британский истребитель Eurofighter Typhoon.

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По словам нескольких источников в правительстве страны, решение было принято в пользу американских истребителей.

Ранее министерство обороны США приостановило полеты новейших истребителей F-35 на время инспекции топливной системы самолетов.