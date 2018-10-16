ВВС США подтвердили участие американского военного в крушении Су-27

Американские военно-воздушные силы подтвердили, что американский военнослужащий был участником инцидента с самолетом Су-27, который разбился во время учебно-боевого вылета в Винницкой области, передает РИА «Новости».

«Мы видели сообщения о несчастном случае с военным США и можем подтвердить, что военный США участвовал в этом инциденте. В настоящее время инцидент находится в стадии расследования, и мы будем продолжать предоставлять дополнительную информацию по мере ее появления», — сообщили в американских ВВС.

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Военные подчеркнули, что на данный момент не могут подтвердить гибель или ранение военнослужащего.

Ранее сообщалось, что военная прокуратура Украины удалила сообщение о гибели пилота США при крушении Су-27 в Винницкой области.