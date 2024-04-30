Легенда «Спартака» не исключил того, что он возглавит «Спартак»

Бывший главный тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев не исключил того, что в будущем он вновь возглавит команду, передает «Спорт-Экспресс».

«Возглавить «Спартак» второй раз? Почему нет? Все в жизни бывает. Посмотрите, сколько раз Семин приходил в «Локомотив», поэтому все может быть», — сказал Аленичев.

Аленичев возглавлял красно-белых с 2015 по 2016 год. В качестве футболиста Аленичев четыре раза становился чемпионом России.

28 апреля «Спартак» в рамках 26-го тура чемпионата России со счетом 3:2 обыграл московский «Локомотив».

Благодаря этой победе «Спартак» поднялся на четвертое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). В активе команды, которая в середине апреля уволила Абаскаля, стало 42 очка. «Локомотив» идет пятым, имея на балл меньше.

Ранее была названа причина, мешающая «Краснодару» в борьбе за чемпионство в РПЛ.