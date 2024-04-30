Нетаньяху рассказал о планах Израиля войти в Рафах

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вновь подтвердил намерение Израиля провести операцию в городе Рафах на юге сектора Газа и достичь всех заявленных целей войны, отметив, что у страны нет другого выбора. Об этом сообщается в Telegram-канале израильского премьера.

Он отметил, что Иерусалим планирует эвакуировать гражданское население, чтобы сосредоточиться на террористах.

Нетаньяху утверждает, что Израиль уничтожит в Рафахе оставшиеся силы ХАМАС.

До этого премьер-министр Египта Мустафа Мадбули заявил, что Израиль и палестинская группировка ХАМАС испытывают давление изнутри и не стремятся достичь компромиссного решения в ходе текущих переговоров.

Египет готов принять палестинцев в случае вторжения Израиля в Рафах, но не хотел бы подобного развития событий, поскольку это будет означать «окончательное решение палестинского вопроса на условиях, исключающих создание независимого Государства Палестина», добавил он.

До этого сообщалось, что делегация ХАМАС 29 апреля посетит Каир для переговоров о прекращении огня в секторе Газа.

Ранее Нетаньяху обвинил Запад в потере совести.