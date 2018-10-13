На Украине заявили о ликвидации беспилотника «Орлан-10» над Луганском

Украинский вертолет Ми-24 сбил в районе города Лисичанск в Луганской области российский многофункциональный беспилотный комплекс «Орлан-10». Об этом сообщается на странице Операции объединенных сил в фейсбуке.

По данным украинского минобороны, беспилотный летательный аппарат был обнаружен утром в субботу, 13 октября. Отмечается, что он летел по маршруту Лисичанск — Северодонецк. Украинские военные подняли вертолет и сбили «Орлана» в районе населенного пункта Боровское.

Реклама

Подчеркивается, что через несколько минут сухопутные силы нашли и опознали останки беспилотника.

Также представители операции отметили, что днем ранее были сбиты еще два беспилотника.

Ранее в ДНР заявляли о применении украинскими военными беспилотников с осколочными боеприпасами.