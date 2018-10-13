В Киргизии стартовал финальный этап учений «Взаимодействие-2018»

Завершающий этап учений стран-участников Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) «Взаимодействие-2018» стартовал на полигоне «Эдельвейс» в Киргизии, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа (ЦВО).

По данным ведомства, в рамках учений российские сверхзвуковые ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22МЗ обнаружили базы «боевиков» и три колонны незаконных вооруженных формирований, в результате авиационного удара условный противник был уничтожен.

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Российский стратегический ракетоносец Ту-95МС выполнил демонстрационный пролет над полигоном, его сопровождала пара многофункциональных истребителей Су-30СМ из Казахстана. «Крокодилы» — вертолеты Ми-24 — отработали воздушную карусель.

Как отмечается, в учениях были также задействованы расчеты «Искандер-М», штурмовики Су-25, вертолеты Ми-8.

Учения «Взаимодействие-2018» с участием Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана проходят на полигоне «Эдельвейс» в Киргизии с 10 по 13 октября.