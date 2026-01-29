Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеВирус Нипах
Политика

Законодатель Омар считает, что на нее напали из-за Трампа

Омар: Трамп часто говорит о неприязни ко мне в своих выступлениях
Mattie Neretin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Член нижней палаты конгресса США, представляющая Демократическую партию, Ильхан Омар считает, что на нее совершили нападение из-за слов президента США Дональда Трампа. Ее слова приводит газета New York Post (NYP).

«Человек, который напал на меня, был особенно расстроен тем, что приказ Трампа депортировать сомалийцев не давал достаточного количества депортаций сомалийцев», — сказала она.

Омар добавила, что каждый раз, когда президент США использовал риторику ненависти, количество угроз резко возрастало.

«Иронично, что вчера вечером, всего за несколько минут до того, как на меня напали, он [Трамп] выступал со сцены и говорил обо мне», — сказала законодатель.

28 января сообщалось, что Ильхан Омар подверглась нападению во время выступления в Миннеаполисе. Неизвестный мужчина распылил в направлении законодателя жидкость с резким запахом. Выяснилось, что на нее пролили яблочный уксус.

Лидер демократического меньшинства палаты представителей Хаким Джеффрис призвал законодателей от Демократической партии США не ездить в штат Миннесота, где проходят протесты из-за действий федерального правительства.

24 января сотрудник иммиграционной службы США выстрелил в мужчину во время протестов в Миннеаполисе, где продолжается операция по поиску нелегалов. Это не первый подобный инцидент: несколькими неделями ранее сотрудники службы также выстрелили в 37-летнюю женщину. Теперь протестные акции в городе вспыхнули с новой силой, а правительству США грозит шатдаун. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Миннеаполисе протестующие начали строить баррикады.
 
Теперь вы знаете
Эффект плацебо: когда приносит пользу, а когда вредит
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!