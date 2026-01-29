Законодатель Омар считает, что на нее напали из-за Трампа

Омар: Трамп часто говорит о неприязни ко мне в своих выступлениях

Член нижней палаты конгресса США, представляющая Демократическую партию, Ильхан Омар считает, что на нее совершили нападение из-за слов президента США Дональда Трампа. Ее слова приводит газета New York Post (NYP).

«Человек, который напал на меня, был особенно расстроен тем, что приказ Трампа депортировать сомалийцев не давал достаточного количества депортаций сомалийцев», — сказала она.

Омар добавила, что каждый раз, когда президент США использовал риторику ненависти, количество угроз резко возрастало.

«Иронично, что вчера вечером, всего за несколько минут до того, как на меня напали, он [Трамп] выступал со сцены и говорил обо мне», — сказала законодатель.

28 января сообщалось, что Ильхан Омар подверглась нападению во время выступления в Миннеаполисе. Неизвестный мужчина распылил в направлении законодателя жидкость с резким запахом. Выяснилось, что на нее пролили яблочный уксус.

Лидер демократического меньшинства палаты представителей Хаким Джеффрис призвал законодателей от Демократической партии США не ездить в штат Миннесота, где проходят протесты из-за действий федерального правительства.

24 января сотрудник иммиграционной службы США выстрелил в мужчину во время протестов в Миннеаполисе, где продолжается операция по поиску нелегалов. Это не первый подобный инцидент: несколькими неделями ранее сотрудники службы также выстрелили в 37-летнюю женщину. Теперь протестные акции в городе вспыхнули с новой силой, а правительству США грозит шатдаун. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Миннеаполисе протестующие начали строить баррикады.