В Красноярском крае гадалка сняла «порчу» и золотые кольца с воспитателя детского сада

В Красноярском крае задержали гадалку, обокравшую воспитателя детсада

В Красноярском крае «гадалка» обокрала воспитательницу детского сада под видом магического ритуала. Об этом сообщает УМВД области.

По данным правоохранительных органов, подозреваемая пришла в частный детский сад, представившись клиенткой, и заявила, что видит на сотруднице «порчу». Она предложила провести «обряд очищения».

Для ритуала женщины купили в магазине полотенце и крем для рук. За углом одного из домов подозреваемая провела «магические» манипуляции, после чего потребовала деньги. Воспитательница отдала ей 10 тысяч рублей и три золотых кольца общей стоимостью 58 тысяч рублей, после чего мошенница скрылась.

Полиция установила личность и задержала подозреваемую. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. В отношении фигурантки избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее россиянка пыталась вернуть возлюбленного с помощью приворота и осталась без денег.
 
