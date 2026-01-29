Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеВирус Нипах
Общество

В Госдуме собрались изменить правила расчета ежегодного отпуска

В ЛДПР предложили не включать выходные в число дней отпуска
GaudiLab/Shutterstock/FOTODOM

Депутаты от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким подготовили законопроект, предлагающий исключить выходные дни из расчета продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска. Документ, который планируется внести в Госдуму 29 января, есть в распоряжении ТАСС.

Инициатива предполагает внесение изменений в статью 120 Трудового кодекса. Сейчас ежегодный основной оплачиваемый отпуск составляет 28 календарных дней, при этом законопроектом предлагают исключить из этого срока выходные.

Слуцкий пояснил, что действующие нормы Трудового кодекса фактически сокращают реальный период отдыха работников, поскольку при уходе в отпуск выходные включаются в его продолжительность, хотя на них граждане и так имеют право. По мнению ЛДПР, такая практика является несправедливой, поэтому партия предлагает не учитывать выходные дни при подсчете отпускных.

Слуцкий отметил, что речь не идет об увеличении фактического времени отдыха от работы. Цель инициативы, по его словам, заключается в восстановлении справедливого подхода к отпуску, который необходим работникам для семьи, личных дел и восстановления сил. Он добавил, что полноценный отдых будет полезен не только сотрудникам, но и экономике страны в целом.

Ранее депутаты предложили давать дополнительный отпуск родителям детей, отличившихся в учебе.
 
Теперь вы знаете
Эффект плацебо: когда приносит пользу, а когда вредит
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!