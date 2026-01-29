В Госдуме собрались изменить правила расчета ежегодного отпуска

Депутаты от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким подготовили законопроект, предлагающий исключить выходные дни из расчета продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска. Документ, который планируется внести в Госдуму 29 января, есть в распоряжении ТАСС.

Инициатива предполагает внесение изменений в статью 120 Трудового кодекса. Сейчас ежегодный основной оплачиваемый отпуск составляет 28 календарных дней, при этом законопроектом предлагают исключить из этого срока выходные.

Слуцкий пояснил, что действующие нормы Трудового кодекса фактически сокращают реальный период отдыха работников, поскольку при уходе в отпуск выходные включаются в его продолжительность, хотя на них граждане и так имеют право. По мнению ЛДПР, такая практика является несправедливой, поэтому партия предлагает не учитывать выходные дни при подсчете отпускных.

Слуцкий отметил, что речь не идет об увеличении фактического времени отдыха от работы. Цель инициативы, по его словам, заключается в восстановлении справедливого подхода к отпуску, который необходим работникам для семьи, личных дел и восстановления сил. Он добавил, что полноценный отдых будет полезен не только сотрудникам, но и экономике страны в целом.

